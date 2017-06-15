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2016(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7756
|Назва:
|Еколого-ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області)
|Автори:
|Шапаренко, І.Є.
|Ключові слова:
|Tulipa quercetorum
басейн р. Ворскла
ценопопуляція
Ворскла
вікова структура
|Дата публікації:
|2016
|Короткий огляд (реферат):
|У статті наведені результати дослідження еколого-ценотичних особливостей, вікової структури та щільності 12 ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) – рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України, на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області). На досліджуваній території виявлено 40 місцезнаходжень Tulipa quercetorum, із них 36 в Полтавській та по два в Сумській і Харківській областях. Підтверджено 8 місцезнаходжень виду та 7 виявлено вперше. За даними ценотичного аналізу характерними місцезростаннями Tulipa quercetorum є широколистяні ліси. Внаслідок широкої еколого-ценотичної амплітуди вид також відмічено в угрупованнях лучної та лучно-степової рослинності. У синтаксономічному аспекті Tulipa quercetorum виявлений у складі угруповань 4 асоціацій (Tulipo quercetorum-Quercetum roboris, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Alopecuretum pratensis, Thymo marschalliani-Caricetum praecocis), 4 союзів (Scillo sibericae-Quercion roboris, Carpinion betuli, Festucion pratensis, Fragario viridis-Trifolion montani) 3 класів (Querco-Fagetea, Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea). Для Tulipa quercetorum характерні два типи онтогенезу – повний і скорочений. В повному виділяють 3 періоди та 6 вікових станів. Встановлено, що більшість ценопопуляцій повночленні, нормального типу, характеризуються бімодальними, лівосторонніми віковими спектрами із максимумом на особинах прегенеративного періоду. В більшості досліджуваних ценопопуляцій відсутні проростки, але про повночленність їх вікових спектрів свідчить наявність ювенільних особин. Згідно визначеного індекса віковості, усі ценопопуляції є молодими. Щільність ценопопуляцій варіює від 29 до 116 особин на м2 і в значній мірі залежить від ступеня антропогенного навантаження.
|Опис:
|Шапаренко І. Є. Еколого-ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області) / І. Є. Шапаренко // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 1. - С. 46-56.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7756
|Розташовується у зібраннях:
|2016(1)
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