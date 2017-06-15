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2016(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7753

Назва: Кількісні показники вмісту золи лучних рослин Лівобережного Лісостепу України Автори: Орлова, Л.Д. Ключові слова: лучні рослини

зола

Лівобережний Лісостеп

мінливість Дата публікації: 2016 Короткий огляд (реферат): Нами проводилося дослідження вмісту золи у представників різних господарських і систематичних груп дикорослих лучних рослин Лівобережного Лісостепу України. Встановлено, що вміст золи досліджених рослин коливався у межах 3,4-23,2%. Кількість золи у деяких досліджених злакових представників коливалась майже у 7 разів (3,0-16,9%), у бобових цей розмах був не такий великий. Усі вивчені види за вмістом золи поділили на три групи: з невеликою (до 7,0%), середньою (7,0-10,0%) та високою (більше 10,0%) кількістю. Найбільша кількість систематичних груп мали вміст золи на рівні другої групи. Накопичення зольних речовин по господарським групам на луках у фазі квітування показало дещо більший вміст його у представників Fabaceae (8,0±0,4%) у порівнянні з Poaceae (7,5±0,7%), у представників різнотрав’я воно знаходилось на рівні 9,0±0,2%. Зменшення вмісту золи під кінець вегетації виявляється переважно у багаторічних видів. У однорічних такої тенденції не простежували. Встановлено, що загальний вміст золи у надземній масі Urtica dioica L. вологих місць зростання нижче, чим на більш сухих. Лучні представники, що зростають на чорноземах звичайних і типових, відрізняються високою зольністю, на інших типах ґрунтів – середньою і низькою. Не виявляється помітних відмінностей по вмісту золи в залежності від гігроморфи. Тільки представники галофітних ґрунтів мають більше загальне накопичення мінеральних речовин. Отже, показник зольності лучних рослин досліджуваного регіону відрізняється високою варіабельністю. Він залежить від систематичного положення, фази онтогенезу рослини та впливу зовнішніх умов, серед яких до основних екологічних факторів можна віднести освітленість, зволоження і тип ґрунту. Саме тому для встановлення поживної цінності рослин, зокрема вмісту золи, необхідно проводити постійні моніторингові дослідження у конкретних регіонах і враховувати їх при прогнозуванні врожайності та продуктивності лучних фітоценозів. Опис: Орлова Л. Д. Кількісні показники вмісту золи лучних рослин Лівобережного Лісостепу України / Л. Д. Орлова // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 1. - С. 23-30. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7753 Розташовується у зібраннях: 2016(1)



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