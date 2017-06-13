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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7749

Назва: Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України
Автори: Басенко, Р.О.
Ключові слова: модернізація національної освіти України
компетентності
виховання
ренесансний гуманізм
християнська педагогіка
вища освіта
орден єзуїтів
молодіжна політика
авторський курс
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті репрезентовано науково-педагогічні концепти та розкрито освітні перспективи інтеграції у навчальний процес підготовки здобувачів вищої освіти запропонованого курсу. Автором обгрунтовано мету, завдання та очікувані результати вивчення дисципліни, розкрито її епістемологічні, теоретико -методологічні та ціннісно-смислові засади, вибудовано структуру, визначено освітній зміст, представлено соціокультурні, духовно-педагогічні та євроінтеграційні виміри.
Опис: Басенко Р. О. Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України / Р. О. Басенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 372–378. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7749
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Basenko.pdf932,91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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