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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7749
|Назва:
|Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України
|Автори:
|Басенко, Р.О.
|Ключові слова:
|модернізація національної освіти України
компетентності
виховання
ренесансний гуманізм
християнська педагогіка
вища освіта
орден єзуїтів
молодіжна політика
авторський курс
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті репрезентовано науково-педагогічні концепти та розкрито освітні перспективи інтеграції у навчальний процес підготовки здобувачів вищої освіти запропонованого курсу. Автором обгрунтовано мету, завдання та очікувані результати вивчення дисципліни, розкрито її епістемологічні, теоретико -методологічні та ціннісно-смислові засади, вибудовано структуру, визначено освітній зміст, представлено соціокультурні, духовно-педагогічні та євроінтеграційні виміри.
|Опис:
|Басенко Р. О. Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України / Р. О. Басенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 372–378. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7749
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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