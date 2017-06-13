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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7748

Назва: Вишивка - засіб формування цінностей етнодизайну
Автори: Срібна, Ю.А.
Ключові слова: художні промисли
вишивка
українська вишиванка
народне вбрання
етнодизайн
народне мистецтво
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Традиційні художні промисли – це своєрідна пам’ять народу, яка зберігає його духовний досвід та єднає минуле із сьогоденням і майбуттям. Вони формувалися віками і можуть розвиватися і вдосконалюватися завдяки знанням та вмінням багатьох поколінь майстрів, які передавали й передають їх молодим. Із далекого минулого прийшло до нас і рукоділля – шиття, плетіння, в’язання, вишивання, нанизування. Виникнення вишивання – один з найпопулярніших видів народного мистецтва – належить до епохи первісної культури і пов’язане з використанням першого стібка при виготовленні одягу зі шкір тварин.
Опис: Срібна Ю. А. Вишивка - засіб формування цінностей етнодизайну / Ю. А. Срібна // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 232-236.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7748
Розташовується у зібраннях:Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.

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Файл Опис РозмірФормат
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