Короткий огляд (реферат):

Традиційні художні промисли – це своєрідна пам’ять народу, яка зберігає його духовний досвід та єднає минуле із сьогоденням і майбуттям. Вони формувалися віками і можуть розвиватися і вдосконалюватися завдяки знанням та вмінням багатьох поколінь майстрів, які передавали й передають їх молодим. Із далекого минулого прийшло до нас і рукоділля – шиття, плетіння, в’язання, вишивання, нанизування. Виникнення вишивання – один з найпопулярніших видів народного мистецтва – належить до епохи первісної культури і пов’язане з використанням першого стібка при виготовленні одягу зі шкір тварин.