|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7747
|Назва:
|Історіографія дослідження педагогічної та просвітницької діяльності М. Р. Завадського (1848-1926)
|Автори:
|Філоненко, О.В.
|Ключові слова:
|Завадський М.Р.
історіографія
просвітницька діяльність
педагогічна діяльність
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті висвітлено досягнення сучасних науковців з вивчення спадщини Михайла Ромуловича Завадського (1848-1926). Висвітлена постать М. Завадського як багатогранного вченого, громадського діяча, організатора освіти, директора Єлисаветградського земського реального училища, засновника журналу «Педагогічний вісник». Визначено внесок М. Завадського у розвиток освітніх процесів на Єлисаветградщині.
|Опис:
|Філоненко О. В. Історіографія дослідження педагогічної та просвітницької діяльності М. Р. Завадського (1848-1926) / О. В. Філоненко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 367–372. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7747
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.