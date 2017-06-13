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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7746
|Назва:
|Техніка вишивки шовковими стрічками повертається
|Автори:
|Мусійко, К.С.
|Ключові слова:
|вишивка
вишивка стрічками
методи вишивання
матеріали для вишивки
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Останнім часом відродилося багато давніх методик рукоділля й нових започаткувалося чимало. Цінність ручної роботи зростає, на відміну від китайського ширвжитку. Це може стати чудовим подарунком, виготовленим власноруч. Вишивка стрічками отримала самостійний напрямок рукоділля. Яскравими шовковими квітами прикрашали дамське вбрання,
оздоблюючи сяючими прикрасами, капелюшки, покривала тощо.
|Опис:
|Мусійко К.С. Техніка вишивки шовковими стрічками повертається / К. С. Мусійко // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 230-232.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7746
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
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