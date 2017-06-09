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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7709

Назва: Особливості формування критичного мислення у майбутніх учителів біології при вивченні курсу "Мікробіологія" Автори: Максименко, Н.Т. Ключові слова: майбутній вчитель

мікробіологія

критичне мислення

професійна підготовка

природничі дисципліни

технологія розвитку критичного мислення Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті здійснено аналіз особливості формування критичного мислення у майбутніх учителів біології при вивченні курсу мікробіологія. Розкриваються характерні риси технології розвитку критичності мислення студентів. Розглядається застосування технологій, методів і засобів розвитку критичного мислення майбутніх учителів природничих дисциплін на заняттях з мікробіологи' для забезпечення ефективної професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації їх у ЗНЗ. Опис: максименко Н. Т. Особливості формування критичного мислення у майбутніх учителів біології при вивченні курсу "Мікробіологія" / Н. Т. Максименко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 201–206. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7709 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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