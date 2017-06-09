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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7709
|Назва:
|Особливості формування критичного мислення у майбутніх учителів біології при вивченні курсу "Мікробіологія"
|Автори:
|Максименко, Н.Т.
|Ключові слова:
|майбутній вчитель
мікробіологія
критичне мислення
професійна підготовка
природничі дисципліни
технологія розвитку критичного мислення
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті здійснено аналіз особливості формування критичного мислення у майбутніх учителів біології при вивченні курсу мікробіологія.
Розкриваються характерні риси технології розвитку критичності мислення студентів. Розглядається застосування технологій, методів і засобів розвитку критичного мислення майбутніх учителів природничих дисциплін на заняттях з мікробіологи' для забезпечення ефективної професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації їх у ЗНЗ.
|Опис:
|максименко Н. Т. Особливості формування критичного мислення у майбутніх учителів біології при вивченні курсу "Мікробіологія" / Н. Т. Максименко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 201–206. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7709
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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