|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7707
|Назва:
|Критерії сформованості фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки
|Автори:
|Макаренко, В.І.
|Ключові слова:
|рівні сформованості
фахові компетентності
майбутній лікар
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Автором розглянуто зміст понять «критерій», «показник», «рівень»; виявлено загальні вимоги до критеріїв; визначено та обґрунтовано критерії сформованості фахової компетентності з урахуванням її внутрішньої структури та показники виявлення кожного критерію; представлено чотири рівні сформованості фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки.
|Опис:
|Макаренко В. І. Критерії сформованості фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки / В. І. Макаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 188–194. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7707
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.