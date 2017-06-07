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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7700
|Назва:
|Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя
|Автори:
|Кращенко, Ю.П.
|Ключові слова:
|студенти
студенти-переселенці
переселенці
адаптація
внутрішньо переміщені особи
педагогічний супровід адаптації
студентське самоврядування
орган студентського самоврядування
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Запропоновано зміст та форми педагогічного супроводу адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського життя, котрі включають створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, забезпечення особистісно-зорієнтованого навчання, встановлення дружніх доброзичливих продуктивних стосунків з оточуючими студентами та
викладачами, підтримку патріотичної громадянської позиції студентів-переселенців. Пріоритетними напрямами адаптації студентів-переселенців є відновлення соціального статуту студента, формування установок щодо пристосування до нових умов нормальної життєдіяльності, подолання психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії, втрати віри у майбутнє та позитивне сприйняття дійсності. Розроблено відповідні рекомендації органам студентського самоврядування.
|Опис:
|Кращенко Ю. П. Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя / Ю. П. Кращенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 165–169. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7700
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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