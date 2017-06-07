DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7700

Назва: Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя
Автори: Кращенко, Ю.П.
Ключові слова: студенти
студенти-переселенці
переселенці
адаптація
внутрішньо переміщені особи
педагогічний супровід адаптації
студентське самоврядування
орган студентського самоврядування
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Запропоновано зміст та форми педагогічного супроводу адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського життя, котрі включають створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, забезпечення особистісно-зорієнтованого навчання, встановлення дружніх доброзичливих продуктивних стосунків з оточуючими студентами та викладачами, підтримку патріотичної громадянської позиції студентів-переселенців. Пріоритетними напрямами адаптації студентів-переселенців є відновлення соціального статуту студента, формування установок щодо пристосування до нових умов нормальної життєдіяльності, подолання психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії, втрати віри у майбутнє та позитивне сприйняття дійсності. Розроблено відповідні рекомендації органам студентського самоврядування.
Опис: Кращенко Ю. П. Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя / Ю. П. Кращенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 165–169. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7700
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Kraschenko.pdf850,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок