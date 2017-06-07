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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7700

Назва: Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя Автори: Кращенко, Ю.П. Ключові слова: студенти

студенти-переселенці

переселенці

адаптація

внутрішньо переміщені особи

педагогічний супровід адаптації

студентське самоврядування

орган студентського самоврядування Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Запропоновано зміст та форми педагогічного супроводу адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського життя, котрі включають створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, забезпечення особистісно-зорієнтованого навчання, встановлення дружніх доброзичливих продуктивних стосунків з оточуючими студентами та викладачами, підтримку патріотичної громадянської позиції студентів-переселенців. Пріоритетними напрямами адаптації студентів-переселенців є відновлення соціального статуту студента, формування установок щодо пристосування до нових умов нормальної життєдіяльності, подолання психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії, втрати віри у майбутнє та позитивне сприйняття дійсності. Розроблено відповідні рекомендації органам студентського самоврядування. Опис: Кращенко Ю. П. Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя / Ю. П. Кращенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 165–169. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7700 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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