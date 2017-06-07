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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7699
|Назва:
|Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови
|Автори:
|Кравець, Р.А.
|Ключові слова:
|іноземна мова
аграрна галузь
полікультурна освіта
аксіологія
цінність
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті розкрито сутність аксіологічного підходу в полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. Розглянуто феномен цінностей через їхній зв'язок із соціальним буттям людей. Здійснено критичний аналіз розуміння аксіологічного підходу з позицій сучасних філософії, педагогіки та методології.
|Опис:
|Кравець Р. А. Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови / Р. А. Кравець // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 160–165. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7699
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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