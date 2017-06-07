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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7699

Назва: Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови
Автори: Кравець, Р.А.
Ключові слова: іноземна мова
аграрна галузь
полікультурна освіта
аксіологія
цінність
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито сутність аксіологічного підходу в полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. Розглянуто феномен цінностей через їхній зв'язок із соціальним буттям людей. Здійснено критичний аналіз розуміння аксіологічного підходу з позицій сучасних філософії, педагогіки та методології.
Опис: Кравець Р. А. Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови / Р. А. Кравець // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 160–165. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7699
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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