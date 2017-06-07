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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7698
|Назва:
|Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера
|Автори:
|Корносенко, О.К.
|Ключові слова:
|фітнес-тренер
фітнес
підготовка
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Проаналізовано організаційні форми й методичні аспекти формування професійних компетенцій у майбутніх фітнес-тренерів на прикладі вивчення дисципліни «Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу». У підготовці фітнес-тренерів виокремлено загальнопедагогічні і специфічні засоби. Розглянуто специфіку засобів і методів підготовки майбутніх фітнес-
тренерів на прикладі практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу».
|Опис:
|Корносенко О. К. Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера / О. К. Корносенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 153–160. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7698
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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