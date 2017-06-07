DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7698

Назва: Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера
Автори: Корносенко, О.К.
Ключові слова: фітнес-тренер
фітнес
підготовка
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано організаційні форми й методичні аспекти формування професійних компетенцій у майбутніх фітнес-тренерів на прикладі вивчення дисципліни «Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу». У підготовці фітнес-тренерів виокремлено загальнопедагогічні і специфічні засоби. Розглянуто специфіку засобів і методів підготовки майбутніх фітнес- тренерів на прикладі практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу».
Опис: Корносенко О. К. Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера / О. К. Корносенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 153–160. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7698
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Kornosenko.pdf961,58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок