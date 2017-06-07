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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7697

Назва: Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Автори: Касьянова, О.М.
Ключові слова: оцінювання
якість засвоєння змісту освіти
самоекспертиза
педагогічна експертиза
успішність студента
якість освіти
технологія поелементного аналізу
зовнішня експертиза
студенти
успішність
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена питанням забезпечення якості вищої освіти. Висвітлено можливості використання педагогічної експертизи для створення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти. Охарактеризовано технологію поелелементного аналізу успішності студента як інструментарію педагогічної експертизи та на конкретному прикладі показано можливість її використання у навчальному процесі вищої школи.
Опис: Касьянова О. М. Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти / О. М. Касьянова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 146–153. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7697
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Kasyanova.pdf951,76 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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