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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7697
|Назва:
|Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
|Автори:
|Касьянова, О.М.
|Ключові слова:
|оцінювання
якість засвоєння змісту освіти
самоекспертиза
педагогічна експертиза
успішність студента
якість освіти
технологія поелементного аналізу
зовнішня експертиза
студенти
успішність
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Стаття присвячена питанням забезпечення якості вищої освіти. Висвітлено можливості використання педагогічної експертизи для створення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти.
Охарактеризовано технологію поелелементного аналізу успішності студента як інструментарію педагогічної експертизи та на конкретному прикладі показано можливість її використання у навчальному процесі вищої школи.
|Опис:
|Касьянова О. М. Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти / О. М. Касьянова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 146–153. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7697
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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