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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7684
|Назва:
|Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти
|Автори:
|Драгунова, В.В.
|Ключові слова:
|інновація
інноваційна діяльність
інноваційний менеджмент
інноваційні підходи
нововведення
компетентність
управління освітою
конкурентоспроможність
менеджмент
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті розкрито сутність інноваційного менеджменту в закладах загальної середньої освіти, виокремлено особливості впровадження інноваційного менеджменту в навчальні заклади; здійснено аналіз науково-методичного забезпечення впровадження інноваційного менеджменту в ЗНЗ для перспективного розвитку освіти регіону та забезпечення освітніх закладів висококваліфікованими кадрами.
|Опис:
|Драгунова В. В. Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти / В. В. Драгунова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 96–101. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7684
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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