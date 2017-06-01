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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7684

Назва: Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти Автори: Драгунова, В.В. Ключові слова: інновація

інноваційна діяльність

інноваційний менеджмент

інноваційні підходи

нововведення

компетентність

управління освітою

конкурентоспроможність

менеджмент Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті розкрито сутність інноваційного менеджменту в закладах загальної середньої освіти, виокремлено особливості впровадження інноваційного менеджменту в навчальні заклади; здійснено аналіз науково-методичного забезпечення впровадження інноваційного менеджменту в ЗНЗ для перспективного розвитку освіти регіону та забезпечення освітніх закладів висококваліфікованими кадрами. Опис: Драгунова В. В. Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти / В. В. Драгунова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 96–101. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7684 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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