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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7683

Назва: Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів Автори: Довга, Т.Я. Ключові слова: майбутній вчитель

вчитель початкових класів

імідж

професійна підготовка

студенти

особистісно-професійний імідж

самоіміджування

самоменеджмент

самоефективність Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено проблемі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах ринкової економіки. Показано роль особистісно-професійного іміджу в підготовці конкурентоспроможного фахівця. Визначено іміджеві акценти в навчально-професійній діяльності студентів. Розкрито зміст понять самоіміджування, самоменеджменту та самоефективності як засобів удосконалення професійного становлення вчителя. Опис: Довга Т. Я. Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Я. Довга // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 90–96. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7683 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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