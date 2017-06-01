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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7683

Назва: Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
Автори: Довга, Т.Я.
Ключові слова: майбутній вчитель
вчитель початкових класів
імідж
професійна підготовка
студенти
особистісно-професійний імідж
самоіміджування
самоменеджмент
самоефективність
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено проблемі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах ринкової економіки. Показано роль особистісно-професійного іміджу в підготовці конкурентоспроможного фахівця. Визначено іміджеві акценти в навчально-професійній діяльності студентів. Розкрито зміст понять самоіміджування, самоменеджменту та самоефективності як засобів удосконалення професійного становлення вчителя.
Опис: Довга Т. Я. Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Я. Довга // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 90–96. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7683
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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