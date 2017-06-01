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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7683
|Назва:
|Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
|Автори:
|Довга, Т.Я.
|Ключові слова:
|майбутній вчитель
вчитель початкових класів
імідж
професійна підготовка
студенти
особистісно-професійний імідж
самоіміджування
самоменеджмент
самоефективність
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Статтю присвячено проблемі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах ринкової економіки. Показано роль особистісно-професійного іміджу в підготовці конкурентоспроможного фахівця. Визначено іміджеві акценти в навчально-професійній діяльності студентів. Розкрито зміст понять самоіміджування, самоменеджменту та самоефективності як засобів удосконалення професійного становлення вчителя.
|Опис:
|Довга Т. Я. Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Я. Довга // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 90–96. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7683
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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