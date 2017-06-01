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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7681

Назва: Антропоморфні образи рушникової вишивки
Автори: Охріменко, Т.С.
Ключові слова: вишивка
українська вишивка
антропоморфні образи вишивки
вишивка рушника
орнаментика вишивки
український рушник
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Комплексне дослідження антропоморфних мотивів української народної орнаментики невідомо національному науковому простору. Класичною вважається думка про домінування в орнаментиці рослинних і геометричних мотивів. Це дійсно так, і спростуванню дана теза не підлягає. Дослідники українського орнаменту протягом кінця ХІХ – ХХ століть не звертали увагу на існування антропоморфних зображень, кількість яких певною мірою менша в порівнянні з іншими мотивами. Але вони існують, більше того, їх присутність в народній орнаментиці окремих регіонів України досить вагома.
Опис: Охріменко Т. С. Антропоморфні образи рушникової вишивки / Т. С. Охріменко // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 163-166.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7681
Розташовується у зібраннях:Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.

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Файл Опис РозмірФормат
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