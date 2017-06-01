Короткий огляд (реферат):

Комплексне дослідження антропоморфних мотивів української народної орнаментики невідомо національному науковому простору. Класичною вважається думка про домінування в орнаментиці рослинних і геометричних мотивів. Це дійсно так, і спростуванню дана теза не підлягає. Дослідники українського орнаменту протягом кінця ХІХ – ХХ століть не звертали увагу на існування антропоморфних зображень, кількість яких певною мірою менша в порівнянні з іншими мотивами. Але вони існують, більше того, їх присутність в народній орнаментиці окремих регіонів України досить вагома.