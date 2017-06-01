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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7681
|Назва:
|Антропоморфні образи рушникової вишивки
|Автори:
|Охріменко, Т.С.
|Ключові слова:
|вишивка
українська вишивка
антропоморфні образи вишивки
вишивка рушника
орнаментика вишивки
український рушник
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Комплексне дослідження антропоморфних мотивів української народної орнаментики невідомо національному науковому простору.
Класичною вважається думка про домінування в орнаментиці рослинних і геометричних мотивів. Це дійсно так, і спростуванню дана теза не підлягає. Дослідники українського орнаменту протягом кінця ХІХ – ХХ століть не звертали увагу на існування антропоморфних зображень, кількість яких певною мірою менша в порівнянні з іншими мотивами. Але вони існують, більше того, їх присутність в народній орнаментиці окремих регіонів
України досить вагома.
|Опис:
|Охріменко Т. С. Антропоморфні образи рушникової вишивки / Т. С. Охріменко // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 163-166.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7681
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
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