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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7675

Назва: Феноменологія студентського віку і проблема соціальної адаптації Автори: Гриньова, М.В.

Ткаченко, А.В. Ключові слова: студенти

соціальна адаптація

соціальне середовище

вища освіта

студентській вік

соціальна адаптація

зрілість

юність

віковий розвиток

академічне середовище Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Проаналізовано феноменологічну сутність студентського віку з точки зору пошуку методологічного підґрунтя для вирішення проблем соціальної адаптації молоді у зміненому внаслідок внутрішнього переміщення соціальному і академічному середовищі. Розкрито історію появи в науці поняття студентського віку, уточнено його предмет та конкретизовано категоріальну специфіку. З метою виокремлення предмету і особливостей студентського віку, а також визначення його методологічного потенціалу для вирішення проблем соціальної адаптації молоді проведений широкий феноменологічний аналіз, ключовими орієнтирами якого виступили психологічна, соціологічна і соціокультурна парадигми. Сформульовані універсальні вікові константи, які утворюють певний методологічний ресурс щодо побудови технологій психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів у зміненому соціальному і академічному середовищі. Опис: Гриньова М. В. Феноменологія студентського віку і проблема соціальної адаптації / М. В. Гриньова, А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 66–73. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7675 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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