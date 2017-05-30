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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7675
|Назва:
|Феноменологія студентського віку і проблема соціальної адаптації
|Автори:
|Гриньова, М.В.
Ткаченко, А.В.
|Ключові слова:
|студенти
соціальна адаптація
соціальне середовище
вища освіта
студентській вік
соціальна адаптація
зрілість
юність
віковий розвиток
академічне середовище
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Проаналізовано феноменологічну сутність студентського віку з точки зору пошуку методологічного підґрунтя для вирішення проблем соціальної адаптації молоді у зміненому внаслідок внутрішнього переміщення соціальному і академічному середовищі. Розкрито історію появи в науці поняття студентського віку, уточнено його предмет та конкретизовано категоріальну специфіку. З метою виокремлення предмету і особливостей студентського віку, а також визначення його методологічного потенціалу для вирішення проблем соціальної адаптації молоді проведений широкий феноменологічний аналіз, ключовими орієнтирами якого виступили психологічна, соціологічна і соціокультурна парадигми. Сформульовані універсальні вікові константи, які утворюють певний методологічний ресурс
щодо побудови технологій психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів у зміненому соціальному і академічному середовищі.
|Опис:
|Гриньова М. В. Феноменологія студентського віку і проблема соціальної адаптації / М. В. Гриньова, А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 66–73. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7675
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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