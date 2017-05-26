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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7665
|Назва:
|Практикум із загальної психології
|Автори:
|Атаманчук, Н.М.
|Ключові слова:
|психологія
загальна психологія
навчальний посібник
практикум
задачі
|Дата публікації:
|2017
|Короткий огляд (реферат):
|У посібнику запропоновано задачі різного типу та комплекс методик, що охоплюють головні проблеми загальної психології. Авторка в стислій формі систематизувала матеріал, подала його відповідно до позицій сучасних методологічних підходів.
Для студентів вищих педагогічних закладів освіти, які вивчають загальну психологію. Стане у пригоді педагогам загальноосвітніх шкіл, психологам, усім, хто цікавиться психологією.
|Опис:
|Атаманчук Н. М. Практикум із загальної психології / Укл. Н. М. Атаманчук. – 2-е вид., випр. і доп. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – 183 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7665
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
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