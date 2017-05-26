Короткий огляд (реферат):

У посібнику запропоновано задачі різного типу та комплекс методик, що охоплюють головні проблеми загальної психології. Авторка в стислій формі систематизувала матеріал, подала його відповідно до позицій сучасних методологічних підходів. Для студентів вищих педагогічних закладів освіти, які вивчають загальну психологію. Стане у пригоді педагогам загальноосвітніх шкіл, психологам, усім, хто цікавиться психологією.