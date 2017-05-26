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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Кафедри >
Кафедра загальної, вікової та практичної психології >
Навчальні та методичні матеріали >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7665

Назва: Практикум із загальної психології
Автори: Атаманчук, Н.М.
Ключові слова: психологія
загальна психологія
навчальний посібник
практикум
задачі
Дата публікації: 2017
Короткий огляд (реферат): У посібнику запропоновано задачі різного типу та комплекс методик, що охоплюють головні проблеми загальної психології. Авторка в стислій формі систематизувала матеріал, подала його відповідно до позицій сучасних методологічних підходів. Для студентів вищих педагогічних закладів освіти, які вивчають загальну психологію. Стане у пригоді педагогам загальноосвітніх шкіл, психологам, усім, хто цікавиться психологією.
Опис: Атаманчук Н. М. Практикум із загальної психології / Укл. Н. М. Атаманчук. – 2-е вид., випр. і доп. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – 183 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7665
Розташовується у зібраннях:Навчальні та методичні матеріали

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Практикум общ психол.pdf1,16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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