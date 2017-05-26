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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7664
|Назва:
|Загальна методика навчання географії
|Автори:
|Топузов, О.М.
Самойленко, В.М.
Вішнікіна, Л.П.
|Ключові слова:
|підручник
географія
географічні компетенції
учні
комп’ютеризація навчання
навчання
|Дата публікації:
|2012
|Короткий огляд (реферат):
|У підручнику викладено основні складники загальної методики навчання географії як вчення, що досліджує різні форми взаємодії навчання в процесі оволодіння учнями змістом географії у загальноосвітніх навчальних закладах.
Розглянуто теоретичні засади навчання географії, особливості його компетентісної орієнтації, методи педагогічного наукового дослідження у шкільній географії й ретроспективу її становлення на теренах України та за кордоном, а також характерні риси чинної системи шкільної географічної освіти. Викладено методику формування географічних компетенцій учнів, яка об’єднує сучасні методи й методичні прийоми навчання географії та безпосередні підходи до формування найважливіших компетенцій школярів.
Для студентів і викладачів університетів і вищих навчальних закладів, передусім педагогічних, а також співробітників загальноосвітніх навчальних закладів та інших установ і організацій освітнього профілю.
|Опис:
|Загальна методика навчання географії: Підручник [з грифом МОНМС України] / О. М. Топузов, В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. - Київ: ДНВП «Картографія», 2012.-5 1 2 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7664
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
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