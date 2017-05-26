Короткий огляд (реферат):

У підручнику викладено основні складники загальної методики навчання географії як вчення, що досліджує різні форми взаємодії навчання в процесі оволодіння учнями змістом географії у загальноосвітніх навчальних закладах. Розглянуто теоретичні засади навчання географії, особливості його компетентісної орієнтації, методи педагогічного наукового дослідження у шкільній географії й ретроспективу її становлення на теренах України та за кордоном, а також характерні риси чинної системи шкільної географічної освіти. Викладено методику формування географічних компетенцій учнів, яка об’єднує сучасні методи й методичні прийоми навчання географії та безпосередні підходи до формування найважливіших компетенцій школярів. Для студентів і викладачів університетів і вищих навчальних закладів, передусім педагогічних, а також співробітників загальноосвітніх навчальних закладів та інших установ і організацій освітнього профілю.