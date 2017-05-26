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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Факультети >
Факультет Історичний >
Кафедра географії та краєзнавства >
Навчальні та методичні матеріали >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7664

Назва: Загальна методика навчання географії
Автори: Топузов, О.М.
Самойленко, В.М.
Вішнікіна, Л.П.
Ключові слова: підручник
географія
географічні компетенції
учні
комп’ютеризація навчання
навчання
Дата публікації: 2012
Короткий огляд (реферат): У підручнику викладено основні складники загальної методики навчання географії як вчення, що досліджує різні форми взаємодії навчання в процесі оволодіння учнями змістом географії у загальноосвітніх навчальних закладах. Розглянуто теоретичні засади навчання географії, особливості його компетентісної орієнтації, методи педагогічного наукового дослідження у шкільній географії й ретроспективу її становлення на теренах України та за кордоном, а також характерні риси чинної системи шкільної географічної освіти. Викладено методику формування географічних компетенцій учнів, яка об’єднує сучасні методи й методичні прийоми навчання географії та безпосередні підходи до формування найважливіших компетенцій школярів. Для студентів і викладачів університетів і вищих навчальних закладів, передусім педагогічних, а також співробітників загальноосвітніх навчальних закладів та інших установ і організацій освітнього профілю.
Опис: Загальна методика навчання географії: Підручник [з грифом МОНМС України] / О. М. Топузов, В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. - Київ: ДНВП «Картографія», 2012.-5 1 2 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7664
Розташовується у зібраннях:Навчальні та методичні матеріали

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