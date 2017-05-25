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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7662

Назва: Вишитий орнамент - стилізована риса його трактування
Автори: Якуніна, А.В.
Ключові слова: вишивка
українська вишивка
орнаменти вишивки
рослинні орнаменти вишивки
види орнаменту в вишивці
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Вишивка дозволяє специфічними засобами, в опосередкованій умовній формі, зумовленої традиціями народної творчості, відтворити навколишній світ. Однією палітрою фарб можна передати різні почуття: радість і смуток, сподівання і надії. Повторення елементів і творче застосування їх у певній композиції, вдалий підбір кольорів малюнка створюють своєрідний ритм в орнаменті, допомагають художнику досягти кінцевої мети – передати загальне враження, відтворити настрій.
Опис: Якуніна А. В. Вишитий орнамент - стилізована риса його трактування / А. В. Якуніна // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 146-150.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7662
Розташовується у зібраннях:Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.

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Файл Опис РозмірФормат
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