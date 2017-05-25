Короткий огляд (реферат):

Вишивка дозволяє специфічними засобами, в опосередкованій умовній формі, зумовленої традиціями народної творчості, відтворити навколишній світ. Однією палітрою фарб можна передати різні почуття: радість і смуток, сподівання і надії. Повторення елементів і творче застосування їх у певній композиції, вдалий підбір кольорів малюнка створюють своєрідний ритм в орнаменті, допомагають художнику досягти кінцевої мети – передати загальне враження, відтворити настрій.