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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7662
|Назва:
|Вишитий орнамент - стилізована риса його трактування
|Автори:
|Якуніна, А.В.
|Ключові слова:
|вишивка
українська вишивка
орнаменти вишивки
рослинні орнаменти вишивки
види орнаменту в вишивці
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Вишивка дозволяє специфічними засобами, в опосередкованій умовній формі, зумовленої традиціями народної творчості, відтворити
навколишній світ. Однією палітрою фарб можна передати різні почуття: радість і смуток, сподівання і надії. Повторення елементів і творче застосування їх у певній композиції, вдалий підбір кольорів малюнка створюють своєрідний ритм в орнаменті, допомагають художнику досягти кінцевої мети – передати загальне враження, відтворити настрій.
|Опис:
|Якуніна А. В. Вишитий орнамент - стилізована риса його трактування / А. В. Якуніна // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 146-150.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7662
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
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