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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7661
|Назва:
|Вишивка - декоративне мистецтво як результат творчості людини
|Автори:
|Сабадаш, Т.В.
|Ключові слова:
|вишивка
українська вишивка
орнаменти вишивки
шви вишивок
значення вишивки
народна творчість
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Українська народна вишивка є одним з найбільш поширених і доступних видів народної художньої творчості. Вона удосконалювалася
протягом багатьох століть і до нас дійшла у вигляді чудових різноманітних орнаментів, швів, якими вони виконані, цікавих кольорових поєднань ниток. Зразки старовинної народної вишивки вражають нас простотою і лаконічністю, різноманітністю і художньою майстерністю. Вишивка – найпоширеніший вид народного декоративно-прикладного мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканинах, шкірі, повсті, виконане різними ручними або машинними швами.
|Опис:
|Сабадаш Т. В. Вишивка - декоративне мистецтво як результат творчості людини / Т. В. Сабадаш // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 143-146.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7661
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
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