Короткий огляд (реферат):

З давніх давен рушник відігравав значну роль в українській культурі. Жодна визначна подія в житті українського народу не проходила без його участі. Рушник, являється обов'язковим атрибутом кожного свята, кожного весілля, предметом народного побуту, невід’ємним оберегом домівки. Адже, рушники і є відображенням культурного життя українського народу в візерунках яких відображені образи «берегині», «дерева життя», різні символи та прадавні магічні знаки.