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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7660

Назва: Весільний вишитий рушник - родинний оберег
Автори: Ніженець, Ю.В.
Ключові слова: вишивка
українська вишивка
рушник
символізм вишивки
весільний рушник
орнаменти вишивки на рушнику
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): З давніх давен рушник відігравав значну роль в українській культурі. Жодна визначна подія в житті українського народу не проходила без його участі. Рушник, являється обов'язковим атрибутом кожного свята, кожного весілля, предметом народного побуту, невід’ємним оберегом домівки. Адже, рушники і є відображенням культурного життя українського народу в візерунках яких відображені образи «берегині», «дерева життя», різні символи та прадавні магічні знаки.
Опис: Ніженець Ю. В. Весільний вишитий рушник - родинний оберег / Ю. В. Ніженець // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 138-143.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7660
Розташовується у зібраннях:Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.

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Файл Опис РозмірФормат
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