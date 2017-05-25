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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7660
|Назва:
|Весільний вишитий рушник - родинний оберег
|Автори:
|Ніженець, Ю.В.
|Ключові слова:
|вишивка
українська вишивка
рушник
символізм вишивки
весільний рушник
орнаменти вишивки на рушнику
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|З давніх давен рушник відігравав значну роль в українській культурі. Жодна визначна подія в житті українського народу не проходила без його участі. Рушник, являється обов'язковим атрибутом кожного свята, кожного весілля, предметом народного побуту, невід’ємним оберегом домівки. Адже, рушники і є відображенням культурного життя українського народу в візерунках яких відображені образи «берегині», «дерева життя», різні символи та прадавні магічні знаки.
|Опис:
|Ніженець Ю. В. Весільний вишитий рушник - родинний оберег / Ю. В. Ніженець // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 138-143.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7660
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
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