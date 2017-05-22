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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7655

Назва: Сміхотерапія як оздоровча технологія студентської молоді Автори: Гриньова, В.С. Ключові слова: сміхотерапія

оздоровчі технології

студенти

молодь

сміх

гумор

гелотологія Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті розглядається сміхотерапія як оздоровча технологія організації навчально-виховного процесу у вищих навальних закладах, валив сміху на мозкову діяльність Одночасно сміхотерапію визначають як засіб впливу на особистість для зняття напруження, стресу, що здійснюється під час проведення тренінгів та спільних вправ з використанням сміху. Розглянуто приклади оздоровчих технологій сміхотерапії і описано випадки, коли можна до них звернутися. Розроблено програму оздоровчого тренінгу сміхотерапії. Опис: Гриньова В. С. Сміхотерапія як оздоровча технологія студентської молоді / В. С. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 60–65. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7655 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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