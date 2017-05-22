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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7653
|Назва:
|Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови
|Автори:
|Гончарова, Є.Є.
|Ключові слова:
|компетентність
компетентнісний підхід
мотивація
фахова компетентність
компетенції
ключові компетентності
навчальна мотивація
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті проаналізовано зміщеня акцентів в оцінюванні отриманих результатів освіти з усталених понять, таких, як «освіченість», «культура», «підготовленість», «якість знань» тощо на поняття «компетенції» та «компетентності». В контексті модернізації освіти результатом навчання випускників педагогічних ВНЗ має бути оволодіння сукупністю компетентностей, відповідних вимогам сучасного ринку праці та сучасним суспільним тенденціям.
|Опис:
|Гончарова Є. Є. Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови / Є. Є. Гончарова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 39–45. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7653
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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