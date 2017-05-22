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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7653

Назва: Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови
Автори: Гончарова, Є.Є.
Ключові слова: компетентність
компетентнісний підхід
мотивація
фахова компетентність
компетенції
ключові компетентності
навчальна мотивація
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано зміщеня акцентів в оцінюванні отриманих результатів освіти з усталених понять, таких, як «освіченість», «культура», «підготовленість», «якість знань» тощо на поняття «компетенції» та «компетентності». В контексті модернізації освіти результатом навчання випускників педагогічних ВНЗ має бути оволодіння сукупністю компетентностей, відповідних вимогам сучасного ринку праці та сучасним суспільним тенденціям.
Опис: Гончарова Є. Є. Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови / Є. Є. Гончарова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 39–45. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7653
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Goncharova.pdf1,09 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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