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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7653

Назва: Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови Автори: Гончарова, Є.Є. Ключові слова: компетентність

компетентнісний підхід

мотивація

фахова компетентність

компетенції

ключові компетентності

навчальна мотивація Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано зміщеня акцентів в оцінюванні отриманих результатів освіти з усталених понять, таких, як «освіченість», «культура», «підготовленість», «якість знань» тощо на поняття «компетенції» та «компетентності». В контексті модернізації освіти результатом навчання випускників педагогічних ВНЗ має бути оволодіння сукупністю компетентностей, відповідних вимогам сучасного ринку праці та сучасним суспільним тенденціям. Опис: Гончарова Є. Є. Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови / Є. Є. Гончарова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 39–45. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7653 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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