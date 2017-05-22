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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7652
|Назва:
|Вишивка в контексті традиційної культури українців
|Автори:
|Суярко, Л.В.
|Ключові слова:
|вишивка
історія вишивки
вишивка як вид мистецтва
значення вишивки
народне мистецтво
особливості вишивки регіонів України
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Вишивка – це один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Прагнення прикрасити свій одяг, свій дім завжди було властиве людині. За допомогою вишивки звичайний шматок домотканого
полотна перетворювався у витвір мистецтва. Традиції вишивання, зокрема, на одязі, характерні для всього слов'янського світу. Вишитий одяг носили завжди, – і в будень, і на свято. Він відігравав важливу роль в різного роду обрядах – і календарних, і
побутових.
|Опис:
|Суярко Л. В. Вишивка в контексті традиційної культури українців / Л. В. Суярко // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 109-112.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7652
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
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