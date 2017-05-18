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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7649

Назва: Вишивка як єдність етнічних обрисів матеріальних культур різних народів
Автори: Себастіан, О.М.
Ключові слова: вишивка
українська народна вишивка
історія вишивки
історія світової вишивки
народна вишивка
японський національний одяг
кімоно
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Вишивка – це унікальне мистецтво народної графіки, вона зберегла і несе в собі багатовікову культуру народної декоративної лінії , це орнаментальна скарбниця колективного генія. У ній втілено багатогранність народної вигадки, фантазії – геометризований метод зображення краси землі, природи, сонця, людини. По вишивці можна читати історію світу. Якщо прослідкувати, коли у вишиванках різних народів з'являються ті чи інші символи і як перехрещується символіка, можна сказати, коли ця місцевість була відкрита тим чи іншим народом та коли були війни.
Опис: Себастіан О. М. Вишивка як єдність етнічних обрисів матеріальних культур різних народів / О. М. Себастіан // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 99-106.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7649
Розташовується у зібраннях:Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.

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