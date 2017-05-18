Короткий огляд (реферат):

Вишивка – це унікальне мистецтво народної графіки, вона зберегла і несе в собі багатовікову культуру народної декоративної лінії , це орнаментальна скарбниця колективного генія. У ній втілено багатогранність народної вигадки, фантазії – геометризований метод зображення краси землі, природи, сонця, людини. По вишивці можна читати історію світу. Якщо прослідкувати, коли у вишиванках різних народів з'являються ті чи інші символи і як перехрещується символіка, можна сказати, коли ця місцевість була відкрита тим чи іншим народом та коли були війни.