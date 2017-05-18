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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7648
|Назва:
|Методологічні особливості управління інвестиційними проектами у змісті підготовки менеджера проектної діяльності
|Автори:
|Ворона, П.В.
|Ключові слова:
|менеджер
управління інвестиційними проектами
управління
проектна діяльність
менеджер проектної діяльності
підготовка менеджера
менеджер проектів
інвестиції
інвестиційна діяльність
інвестиційний проект
інвестиційний клімат
ризики
інвестиційна програма
бюджетний ефект
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті автор, провідний викладач магістратури зі спеціальності «Управління проектами», розкриває сутність інвестиційної діяльності як одного з найважливіших аспектів функціонування організацій. Розглянуто етапи підготовки інвестиційних проектів та методологічні особливості їхньої реалізації. Досліджено основні напрямки та елементи управління інвестиційним проектом, в т.ч. оцінка комерційної, бюджетної і економічної ефективності проекту. Окрема увага приділена управлінню ризиками реалізації проектів. Аргументується необхідність зазначених знань для майбутніх менеджерів проектної діяльності.
|Опис:
|Ворона П. В. Методологічні особливості управління інвестиційними проектами у змісті підготовки менеджера проектної діяльності / П. В. Ворона // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 32–39. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7648
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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