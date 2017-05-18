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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7648

Назва: Методологічні особливості управління інвестиційними проектами у змісті підготовки менеджера проектної діяльності Автори: Ворона, П.В. Ключові слова: менеджер

управління інвестиційними проектами

управління

проектна діяльність

менеджер проектної діяльності

підготовка менеджера

менеджер проектів

інвестиції

інвестиційна діяльність

інвестиційний проект

інвестиційний клімат

ризики

інвестиційна програма

бюджетний ефект Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті автор, провідний викладач магістратури зі спеціальності «Управління проектами», розкриває сутність інвестиційної діяльності як одного з найважливіших аспектів функціонування організацій. Розглянуто етапи підготовки інвестиційних проектів та методологічні особливості їхньої реалізації. Досліджено основні напрямки та елементи управління інвестиційним проектом, в т.ч. оцінка комерційної, бюджетної і економічної ефективності проекту. Окрема увага приділена управлінню ризиками реалізації проектів. Аргументується необхідність зазначених знань для майбутніх менеджерів проектної діяльності. Опис: Ворона П. В. Методологічні особливості управління інвестиційними проектами у змісті підготовки менеджера проектної діяльності / П. В. Ворона // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 32–39. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7648 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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