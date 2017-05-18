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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7647

Назва: Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів
Автори: Васильєва, Н.В.
Ключові слова: виховання
критерії виховання
студенти
показники виховання
рівні виховання
творчість
музично-академічна творчість
обдарованість
обдарований студент
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті за допомогою теоретичних методів педагогічного дослідження з'ясовано особливості вивчення обдарованих студентів, а також розкрито сутність основних [критеріїв, показників та рівнів виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів. Окреслений матеріал спрямований на допомогу викладачам у знаходженні нових підходів щодо вивчення особистісних особливостей обдарованої молоді.
Опис: Васильєва Н. В. Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів / Н. В. Васильєва // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 26–31. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7647
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Vasileva.pdf880,07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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