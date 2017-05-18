DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >

Наукові видання >

Витоки педагогічної майстерності >

2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7647

Назва: Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів Автори: Васильєва, Н.В. Ключові слова: виховання

критерії виховання

студенти

показники виховання

рівні виховання

творчість

музично-академічна творчість

обдарованість

обдарований студент Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті за допомогою теоретичних методів педагогічного дослідження з'ясовано особливості вивчення обдарованих студентів, а також розкрито сутність основних [критеріїв, показників та рівнів виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів. Окреслений матеріал спрямований на допомогу викладачам у знаходженні нових підходів щодо вивчення особистісних особливостей обдарованої молоді. Опис: Васильєва Н. В. Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів / Н. В. Васильєва // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 26–31. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7647 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



Файли цього матеріалу: Файл Опис Розмір Формат Vasileva.pdf 880,07 kB Adobe PDF Переглянути/Відкрити Перегляд статистики Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.