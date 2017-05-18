|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7647
|Назва:
|Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів
|Автори:
|Васильєва, Н.В.
|Ключові слова:
|виховання
критерії виховання
студенти
показники виховання
рівні виховання
творчість
музично-академічна творчість
обдарованість
обдарований студент
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті за допомогою теоретичних методів педагогічного дослідження з'ясовано особливості вивчення обдарованих студентів, а також розкрито сутність основних [критеріїв, показників та рівнів виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів. Окреслений матеріал спрямований на допомогу викладачам у знаходженні нових підходів щодо вивчення особистісних особливостей обдарованої молоді.
|Опис:
|Васильєва Н. В. Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів / Н. В. Васильєва // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 26–31. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7647
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.