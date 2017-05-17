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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7637

Назва: Впровадження здоров'язберігаючих технологій навчання як основна умова безпечної життєдіяльності учнів навчальних закладів м. Кривого Рогу
Автори: Яковлєва, В.А.
Шаповалов, В.А.
Ключові слова: основи здоров'я
превентивна освіта
охорона здоров'я
здоров'язберігаючі технології
безпека життєдіяльності
освіта сталого розвитку
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Освіта на користь сталого розвитку – це не окремий курс або серія дисциплін. Освіта сталого розвитку –це концепція, якій приділяється все більше уваги у всьому світі, що розвивається. Освіта потребує інноваційних підходів до вирішення питання збереження та зміцнення здоров’я громади, особливо учнівської. Одним із шляхів досягнення цієї мети є формування в школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.
Опис: Яковлєва В. А. Впровадження здоров'язберігаючих технологій навчання як основна умова безпечної життєдіяльності учнів навчальних закладів м. Кривого Рогу / В. А. Яковлєва, В. А. Шаповалов // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 393-397.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7637
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

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Файл Опис РозмірФормат
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