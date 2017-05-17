Короткий огляд (реферат):

Освіта на користь сталого розвитку – це не окремий курс або серія дисциплін. Освіта сталого розвитку –це концепція, якій приділяється все більше уваги у всьому світі, що розвивається. Освіта потребує інноваційних підходів до вирішення питання збереження та зміцнення здоров’я громади, особливо учнівської. Одним із шляхів досягнення цієї мети є формування в школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.