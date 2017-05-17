Короткий огляд (реферат):

Характерною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. Актуальність теми статті полягає в тому, що перехід України до ринкової економіки, задекларування курсу на інтеграцію з країнами Європейського Союзу вимагає від підприємств усіх форм власності переходу на європейські стандарти в усіх сферах діяльності, у тому числі охорони праці галузі освіти. Метою статті стало дослідження впливу євроінтеграції на соціальне партнерство, діалог в охороні праці галузі освіти.