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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7635
|Назва:
|Євроінтеграційні засади соціального партнерства і діалогу в охороні праці галузі освіти
|Автори:
|Цина, А.Ю.
|Ключові слова:
|охорона праці
охорона праці в галузі освіти
соціальне партнерство
охорона праці в Україні
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Характерною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. Актуальність теми статті полягає в тому, що перехід України до
ринкової економіки, задекларування курсу на інтеграцію з країнами Європейського Союзу вимагає від підприємств усіх форм власності
переходу на європейські стандарти в усіх сферах діяльності, у тому числі охорони праці галузі освіти. Метою статті стало дослідження впливу євроінтеграції на соціальне партнерство, діалог в охороні праці галузі освіти.
|Опис:
|Цина А. Ю. Євроінтеграційні засади соціального партнерства і діалогу в охороні праці галузі освіти / А. Ю. Цина // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 381-385.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7635
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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