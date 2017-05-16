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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7634

Назва: Інформаційне забезпечення безпеки навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України
Автори: Євтушенко, О.В.
Ключові слова: учбовий процес
безпека навчального процесу
інформатизація охорони праці
компьютеризація учбового процесу
сучасна освіта
навчально-виховний процес
навчальний заклад
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікативних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиної інформаційної освітньої системи. З метою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України розроблена інформаційна система для моніторингу, контролю та безпеки навчального процесу. Об’єкт дослідження – учбовий процес загальноосвітніх навчальних закладів України.
Опис: Євтушенко О. В. Інформаційне забезпечення безпеки навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України / О. В. Євтушенко // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 373-381.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7634
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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