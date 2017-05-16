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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7634
|Назва:
|Інформаційне забезпечення безпеки навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України
|Автори:
|Євтушенко, О.В.
|Ключові слова:
|учбовий процес
безпека навчального процесу
інформатизація охорони праці
компьютеризація учбового процесу
сучасна освіта
навчально-виховний процес
навчальний заклад
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікативних технологій в управлінській,
навчально-виховній, фінансовій діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної
кількості комп’ютерів, а створення єдиної інформаційної освітньої системи. З метою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України розроблена інформаційна
система для моніторингу, контролю та безпеки навчального процесу. Об’єкт дослідження – учбовий процес загальноосвітніх навчальних
закладів України.
|Опис:
|Євтушенко О. В. Інформаційне забезпечення безпеки навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України / О. В. Євтушенко // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 373-381.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7634
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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