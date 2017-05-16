Короткий огляд (реферат):

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікативних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиної інформаційної освітньої системи. З метою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України розроблена інформаційна система для моніторингу, контролю та безпеки навчального процесу. Об’єкт дослідження – учбовий процес загальноосвітніх навчальних закладів України.