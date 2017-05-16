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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7632

Назва: Класифікація освітлення шкільних приміщень
Автори: Івченко, Ю.М.
Ключові слова: шкільна гігієна
шкільне освітлення
природне освітлення
види освітлення
охорона праці
санітарні умови навчання
шкільні приміщення
робоче місце учня
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): В умовах реформування загальної середньої освіти (зокрема початкової) завжди була важливою і залишається у наш час така організація навчально-виховного процесу, при якій був би забезпечений всебічний розвиток учнів на тлі зміцнення їхнього здоров’я. Питання гігієни навчання широко досліджувалася у 40–70 роках минулого століття. Одним з основних шляхів вирішення даної проблеми є вміння правильно підібрати рівень освітлення робочого місця учня, а для цього обов’язковим є знання різних видів освітлення даного робочого місця. Метою даної статті є визначення основних видів освітлення шкільних приміщень, їх характеристика згідно санітарно-гігієнічних норм навчального процесу.
Опис: Івченко Ю. М. Класифікація освітлення шкільних приміщень / Ю. М. Івченко // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 361-364.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7632
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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