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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7632
|Назва:
|Класифікація освітлення шкільних приміщень
|Автори:
|Івченко, Ю.М.
|Ключові слова:
|шкільна гігієна
шкільне освітлення
природне освітлення
види освітлення
охорона праці
санітарні умови навчання
шкільні приміщення
робоче місце учня
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|В умовах реформування загальної середньої освіти (зокрема початкової) завжди була важливою і залишається у наш час така
організація навчально-виховного процесу, при якій був би забезпечений всебічний розвиток учнів на тлі зміцнення їхнього здоров’я. Питання гігієни навчання широко досліджувалася у 40–70 роках минулого століття. Одним з основних шляхів вирішення даної проблеми є вміння правильно підібрати рівень освітлення робочого місця учня, а для цього обов’язковим є знання різних видів освітлення даного робочого місця. Метою даної статті є визначення основних видів освітлення
шкільних приміщень, їх характеристика згідно санітарно-гігієнічних норм навчального процесу.
|Опис:
|Івченко Ю. М. Класифікація освітлення шкільних приміщень / Ю. М. Івченко // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 361-364.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7632
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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