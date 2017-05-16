Короткий огляд (реферат):

В умовах реформування загальної середньої освіти (зокрема початкової) завжди була важливою і залишається у наш час така організація навчально-виховного процесу, при якій був би забезпечений всебічний розвиток учнів на тлі зміцнення їхнього здоров’я. Питання гігієни навчання широко досліджувалася у 40–70 роках минулого століття. Одним з основних шляхів вирішення даної проблеми є вміння правильно підібрати рівень освітлення робочого місця учня, а для цього обов’язковим є знання різних видів освітлення даного робочого місця. Метою даної статті є визначення основних видів освітлення шкільних приміщень, їх характеристика згідно санітарно-гігієнічних норм навчального процесу.