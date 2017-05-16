Короткий огляд (реферат):

Одним з найважливіших факторів середовища, які впливають на працездатність і стан здоров’я дітей, є повітряно-тепловий режим приміщення. У закритих приміщеннях дитячих і підліткових закладів за час перебування в них дітей підвищуються температура і вологість повітря. Змінюється хімічний склад повітря внаслідок виділень продуктів життєдіяльності, так званих антроповикидів (видихається повітря, кишкові гази, виділення з поверхні шкіри).