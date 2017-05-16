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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7631
|Назва:
|Системи штучної (механічної) вентиляції у шкільних приміщеннях, їх вибір, конструктивне оформлення
|Автори:
|Гордєєва, В.В.
|Ключові слова:
|охорона праці
повітряно-тепловий режим
безпека життєдіяльності
забруднення повітря
гігієничні норми повітря в приміщенні
вентиляція
штучна вентиляція
вентиляційні системи
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Одним з найважливіших факторів середовища, які впливають на працездатність і стан здоров’я дітей, є повітряно-тепловий режим
приміщення. У закритих приміщеннях дитячих і підліткових закладів за час перебування в них дітей підвищуються температура і вологість повітря. Змінюється хімічний склад повітря внаслідок виділень продуктів життєдіяльності, так званих антроповикидів (видихається повітря, кишкові гази, виділення з поверхні шкіри).
|Опис:
|Гордєєва В. В. Системи штучної (механічної) вентиляції у шкільних приміщеннях, їх вибір, конструктивне оформлення / В. В. Гордєєва // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 357-361.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7631
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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