Короткий огляд (реферат):

Повітрообміном називається заміна забрудненого повітря, яке знаходиться в приміщенні, на чисте повітря. Допустимими називають параметри повітряного середовища, які при тривалому й систематичному впливі на людину можуть викликати зміну теплового стану організму, що супроводжується перенапругою механізмів терморегуляції, зниженням працездатності, але не виводить організм людини за межі фізіологічних пристосувальних можливостей.