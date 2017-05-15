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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7628
|Назва:
|Організація повітрообміну у загальноосвітніх навчальних закладах
|Автори:
|Галаган, М.М.
|Ключові слова:
|охорона праці
функціонування загальноосвітнього закладу
повітрообмін
повітряне середовище
вентиляція
санітарні норми навчання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Повітрообміном називається заміна забрудненого повітря, яке знаходиться в приміщенні, на чисте повітря. Допустимими називають параметри повітряного середовища, які при тривалому й систематичному впливі на людину можуть викликати зміну теплового стану організму, що супроводжується перенапругою механізмів терморегуляції, зниженням працездатності, але не виводить організм
людини за межі фізіологічних пристосувальних можливостей.
|Опис:
|Галаган М. М. Організація повітрообміну у загальноосвітніх навчальних закладах / М. М. Галаган // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 347-350.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7628
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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