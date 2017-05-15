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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7628

Назва: Організація повітрообміну у загальноосвітніх навчальних закладах
Автори: Галаган, М.М.
Ключові слова: охорона праці
функціонування загальноосвітнього закладу
повітрообмін
повітряне середовище
вентиляція
санітарні норми навчання
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Повітрообміном називається заміна забрудненого повітря, яке знаходиться в приміщенні, на чисте повітря. Допустимими називають параметри повітряного середовища, які при тривалому й систематичному впливі на людину можуть викликати зміну теплового стану організму, що супроводжується перенапругою механізмів терморегуляції, зниженням працездатності, але не виводить організм людини за межі фізіологічних пристосувальних можливостей.
Опис: Галаган М. М. Організація повітрообміну у загальноосвітніх навчальних закладах / М. М. Галаган // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 347-350.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7628
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
79.pdf412,22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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