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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7627

Назва: Основні вимоги до освітлення приміщень на об'єктах галузі за фахом
Автори: Косточка, І.В.
Ключові слова: освітлення приміщень
види освітлення
природне світло
штучне освітлення
навчальна діяльність
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Проблема якості освітлення пов’язана не лише з енергоефективністю, а ще й з тим, що освітлення в школах безпосередньо впливає на здоров’я учнів, на їх успішність в навчанні. Так велика кількість дітей закінчує школу з захворюваннями очей, зокрема погіршення зору. Однією з головних причин цього негативного і небезпечного процесу є незадовільний стан освітлення шкіл. Недостатнє освітлення пригнічує психіку дитини і гостроту зору та слуху, а отже, працездатність і якість навчальної діяльності.
Опис: Косточка І. В. Основні вимоги до освітлення приміщень на об'єктах галузі за фахом / І. В. Косточка // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 345-346.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7627
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
78.pdf350,6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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