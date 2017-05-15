Короткий огляд (реферат):

Проблема якості освітлення пов’язана не лише з енергоефективністю, а ще й з тим, що освітлення в школах безпосередньо впливає на здоров’я учнів, на їх успішність в навчанні. Так велика кількість дітей закінчує школу з захворюваннями очей, зокрема погіршення зору. Однією з головних причин цього негативного і небезпечного процесу є незадовільний стан освітлення шкіл. Недостатнє освітлення пригнічує психіку дитини і гостроту зору та слуху, а отже, працездатність і якість навчальної діяльності.