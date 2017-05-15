|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7627
|Назва:
|Основні вимоги до освітлення приміщень на об'єктах галузі за фахом
|Автори:
|Косточка, І.В.
|Ключові слова:
|освітлення приміщень
види освітлення
природне світло
штучне освітлення
навчальна діяльність
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Проблема якості освітлення пов’язана не лише з енергоефективністю, а ще й з тим, що освітлення в школах безпосередньо
впливає на здоров’я учнів, на їх успішність в навчанні. Так велика кількість дітей закінчує школу з захворюваннями очей, зокрема
погіршення зору. Однією з головних причин цього негативного і небезпечного процесу є незадовільний стан освітлення шкіл. Недостатнє освітлення пригнічує психіку дитини і гостроту зору та слуху, а отже, працездатність і якість навчальної діяльності.
|Опис:
|Косточка І. В. Основні вимоги до освітлення приміщень на об'єктах галузі за фахом / І. В. Косточка // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 345-346.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7627
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.