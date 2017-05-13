DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7624

Назва: Склад повітря робочої зони приміщень на об'єктах: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами)
Автори: Супруненко, М.В.
Ключові слова: мікроклімат
робочі приміщення
забруднення робочої зони
повітряне середовище
шкідливі речовини
отруйні речовини
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснює мікроклімат (метеорологічні умови) у виробничих приміщеннях, під якими розуміють клімат внутрішнього середовища цих приміщень, що визначається діючою на організм людини сукупністю температури, вологості, руху повітря та випромінювання від нагрітих або охолоджених поверхонь. Мікроклімат виробничих приміщень впливає на стан організму працюючих та їх теплообмін з навколишнім середовищем.
Опис: Супруненко М. В. Склад повітря робочої зони приміщень на об'єктах: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами) / М. В. Супруненко // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 337-341.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7624
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
76.pdf368,5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок