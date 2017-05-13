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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7624
|Назва:
|Склад повітря робочої зони приміщень на об'єктах: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами)
|Автори:
|Супруненко, М.В.
|Ключові слова:
|мікроклімат
робочі приміщення
забруднення робочої зони
повітряне середовище
шкідливі речовини
отруйні речовини
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснює мікроклімат (метеорологічні умови) у виробничих приміщеннях, під якими розуміють клімат внутрішнього середовища цих приміщень, що
визначається діючою на організм людини сукупністю температури, вологості, руху повітря та випромінювання від нагрітих або охолоджених поверхонь. Мікроклімат виробничих приміщень впливає на стан організму
працюючих та їх теплообмін з навколишнім середовищем.
|Опис:
|Супруненко М. В. Склад повітря робочої зони приміщень на об'єктах: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами) / М. В. Супруненко // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 337-341.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7624
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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