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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7622
|Назва:
|Кліматичні умови України та їх вплив на працездатність в освітній галузі
|Автори:
|Тернієвська, С.С.
|Ключові слова:
|клімат
метеочутливість
типи погодних умов
навчальний процес
метеозалежність
охорона праці
вплив погоди на навчання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасна теорія та практика охороні праці в України практично не розглядає питання впливу погоди на освітній процес. В той ж час,
прихований характер дії кліматичних чинників приховує ряд ризиків та небезпек для здоров’я вчителів та учнів. Метою даної статі є узагальнення інформації про вплив радіаційнотермічних умов України та працездатність в освітній галузі. На нашу думку, при розробці шкільних навчальних планів та керуванні навчальним процесом необхідно враховувати регіональні
кліматичні відмінності та метеочутливість окремих учнів і вчителів.
|Опис:
|Тернієвська С. С. Кліматичні умови України та їх вплив на працездатність в освітній галузі / С. С. Тернієвська // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 330-334.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7622
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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