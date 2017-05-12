Короткий огляд (реферат):

Сучасна теорія та практика охороні праці в України практично не розглядає питання впливу погоди на освітній процес. В той ж час, прихований характер дії кліматичних чинників приховує ряд ризиків та небезпек для здоров’я вчителів та учнів. Метою даної статі є узагальнення інформації про вплив радіаційнотермічних умов України та працездатність в освітній галузі. На нашу думку, при розробці шкільних навчальних планів та керуванні навчальним процесом необхідно враховувати регіональні кліматичні відмінності та метеочутливість окремих учнів і вчителів.