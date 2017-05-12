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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7622

Назва: Кліматичні умови України та їх вплив на працездатність в освітній галузі
Автори: Тернієвська, С.С.
Ключові слова: клімат
метеочутливість
типи погодних умов
навчальний процес
метеозалежність
охорона праці
вплив погоди на навчання
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Сучасна теорія та практика охороні праці в України практично не розглядає питання впливу погоди на освітній процес. В той ж час, прихований характер дії кліматичних чинників приховує ряд ризиків та небезпек для здоров’я вчителів та учнів. Метою даної статі є узагальнення інформації про вплив радіаційнотермічних умов України та працездатність в освітній галузі. На нашу думку, при розробці шкільних навчальних планів та керуванні навчальним процесом необхідно враховувати регіональні кліматичні відмінності та метеочутливість окремих учнів і вчителів.
Опис: Тернієвська С. С. Кліматичні умови України та їх вплив на працездатність в освітній галузі / С. С. Тернієвська // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 330-334.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7622
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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