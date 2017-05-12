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2016(17) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7620
|Назва:
|Спрямованість особистості у навчальній взаємодії в умовах ВНЗ
|Автори:
|Усова, В.В.
Шутова, С.М.
|Ключові слова:
|особистість
спрямованість
мотив
психічні стани
детермінанти станів
настанови
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Розкривається зміст поняття спрямованості особистості як психічної властивості, в якій виражаються потреби, мотиви, світогляд, настанови, цілі життя й діяльності. Показано місце спрямованості в структурі особистості. Здійснено теоретичний аналіз проблеми і представлені результати власного дослідження впливу спрямованості
особистості студентів на їх психічні стани в навчально‐виховному процесі ВНЗ.
|Опис:
|Шутова С. М. Спрямованість особистості у навчальній взаємодії в умовах ВНЗ / С. М. Шутова, В. В. Усова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 17. – С. 208–212. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7620
|Розташовується у зібраннях:
|2016(17)
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