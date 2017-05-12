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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(17) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7620

Назва: Спрямованість особистості у навчальній взаємодії в умовах ВНЗ
Автори: Усова, В.В.
Шутова, С.М.
Ключові слова: особистість
спрямованість
мотив
психічні стани
детермінанти станів
настанови
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Розкривається зміст поняття спрямованості особистості як психічної властивості, в якій виражаються потреби, мотиви, світогляд, настанови, цілі життя й діяльності. Показано місце спрямованості в структурі особистості. Здійснено теоретичний аналіз проблеми і представлені результати власного дослідження впливу спрямованості особистості студентів на їх психічні стани в навчально‐виховному процесі ВНЗ.
Опис: Шутова С. М. Спрямованість особистості у навчальній взаємодії в умовах ВНЗ / С. М. Шутова, В. В. Усова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 17. – С. 208–212. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7620
Розташовується у зібраннях:2016(17)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Schutova.pdf940,75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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