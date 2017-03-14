Короткий огляд (реферат):

Вишиті сорочки – це давня традиція, повна глибокого змісту. Це символ краси і чистоти, майстерності і естетичного смаку, святковості. Здавна вишитій сорочці приписувалася чарівна сила. Крій є основним в класифікації вишитих українських сорочок. В еволюції крою вишитих сорочок чітко відображені такі народні принципи створення одягу: раціональність, функціональність, знаковість, технічність, та спадкоємність традицій. Основними видами крою українських вишитих сорочок є: тунікоподібна вишиванка, сорочка з плечовими вставками, вишита сорочка з суцільно-кроєним рукавом та вишиванка на кокетці. У різних областях України вирізняється своя специфіка крою вишитих сорочок.