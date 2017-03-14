DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра основ виробництва та дизайну >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7380

Назва: Традиційний крій української вишиванки
Автори: Бережна, М.В.
Ключові слова: українська сорочка
крій сорочки
народний одяг
вишивка української сорочки
регіональна сорочка
вишиванка
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Вишиті сорочки – це давня традиція, повна глибокого змісту. Це символ краси і чистоти, майстерності і естетичного смаку, святковості. Здавна вишитій сорочці приписувалася чарівна сила. Крій є основним в класифікації вишитих українських сорочок. В еволюції крою вишитих сорочок чітко відображені такі народні принципи створення одягу: раціональність, функціональність, знаковість, технічність, та спадкоємність традицій. Основними видами крою українських вишитих сорочок є: тунікоподібна вишиванка, сорочка з плечовими вставками, вишита сорочка з суцільно-кроєним рукавом та вишиванка на кокетці. У різних областях України вирізняється своя специфіка крою вишитих сорочок.
Опис: Бережна М. В. Традиційний крій української вишиванки/ М. В. Бережна // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 180-184.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7380
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
39.pdf325,6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок