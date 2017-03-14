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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7379
|Назва:
|Розмаїття технік вишивання
|Автори:
|Мельник, В.В.
|Ключові слова:
|українська вишивка
техніки вишивки
стилі вишивки
вишивка регіонів України
сучасна вишивка
народна вишивка
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|У процесі історико-культурного розвитку в кожному регіоні України визначилися власні орнаментальні мотиви, композиції, кольори, техніки виконання вишивки. Дбайливо передавалися вони від покоління до покоління. Народні майстри вивчали кращі досягнення своїх попередників, органічно розвиваючи й удосконалюючи їх. Ознайомлення з регіональними особливостями вишиванок – дуже
цікавий та пізнавальний процес. Розмаїття технік оздоблення, кольорові рішення та призначення досить сильно відрізняються в різних місцевостях України. Все розмаїття стилів у вишивках представлено у найбільшому
етнографічному музей під відкритим небом Пирогове. Відвідавши, який можна доторкнутись до культурних досягнень наших предків.
|Опис:
|Мельник В. В. Розмаїття технік вишивання / В. В. Мельник // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 175-180.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7379
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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