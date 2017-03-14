Короткий огляд (реферат):

У процесі історико-культурного розвитку в кожному регіоні України визначилися власні орнаментальні мотиви, композиції, кольори, техніки виконання вишивки. Дбайливо передавалися вони від покоління до покоління. Народні майстри вивчали кращі досягнення своїх попередників, органічно розвиваючи й удосконалюючи їх. Ознайомлення з регіональними особливостями вишиванок – дуже цікавий та пізнавальний процес. Розмаїття технік оздоблення, кольорові рішення та призначення досить сильно відрізняються в різних місцевостях України. Все розмаїття стилів у вишивках представлено у найбільшому етнографічному музей під відкритим небом Пирогове. Відвідавши, який можна доторкнутись до культурних досягнень наших предків.