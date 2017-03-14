Короткий огляд (реферат):

Українська вишита сорочка здавна в Україні служила як прикрасою, так і оберегом. Таємничою мовою вишивки вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. Українська вишивка – це «молитва без слів», а сама вишиванка – це є оберіг людини. Це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Святе покривання, яке найближче до тіла – це, звісно, своя сорочка. Найбільш поширеним в Україні є так званий полтавський тип сорочки. Особливість полтавської вишивки – з'єднання рослинного і геометричного орнаментів.