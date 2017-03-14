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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7378

Назва: Традиційний орнамент на вишитих чоловічих сорочках Полтавщини
Автори: Ніженець, Ю.В.
Ключові слова: українська вишивка
народний одяг
українська сорочка
техніки вишивки
вишивка регіонів України
орнаменти вишивки
вишивка Полтавщини
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Українська вишита сорочка здавна в Україні служила як прикрасою, так і оберегом. Таємничою мовою вишивки вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. Українська вишивка – це «молитва без слів», а сама вишиванка – це є оберіг людини. Це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Святе покривання, яке найближче до тіла – це, звісно, своя сорочка. Найбільш поширеним в Україні є так званий полтавський тип сорочки. Особливість полтавської вишивки – з'єднання рослинного і геометричного орнаментів.
Опис: Ніженець Ю. В. Традиційний орнамент на вишитих чоловічих сорочках Полтавщини / Ю. В. Ніженець // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 172-175.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7378
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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