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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7378
|Назва:
|Традиційний орнамент на вишитих чоловічих сорочках Полтавщини
|Автори:
|Ніженець, Ю.В.
|Ключові слова:
|українська вишивка
народний одяг
українська сорочка
техніки вишивки
вишивка регіонів України
орнаменти вишивки
вишивка Полтавщини
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Українська вишита сорочка здавна в Україні служила як прикрасою, так і оберегом. Таємничою мовою вишивки вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. Українська вишивка – це «молитва без слів», а сама вишиванка – це є оберіг людини. Це духовний символ українського народу, рідного краю,
батьківської оселі, тепла материнських рук. Святе покривання, яке найближче до тіла – це, звісно, своя сорочка. Найбільш поширеним в Україні є так званий полтавський тип сорочки.
Особливість полтавської вишивки – з'єднання рослинного і геометричного орнаментів.
|Опис:
|Ніженець Ю. В. Традиційний орнамент на вишитих чоловічих сорочках Полтавщини / Ю. В. Ніженець // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 172-175.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7378
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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