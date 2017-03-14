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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7377
|Назва:
|Основи ландшафтознавства
|Автори:
|Мащенко, О.М.
|Ключові слова:
|ландшафт
ландшафтознавство
навчальний посібник
географічний простір
асиметрія
географічна оболонка
фізико-географічне районування
ландшафт
|Дата публікації:
|2010
|Короткий огляд (реферат):
|Навчальний посібник.
|Опис:
|Мащенко О. М. Основи ландшафтознавства. Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2010. – 86 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7377
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
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