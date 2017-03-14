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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Історичний >
Кафедра географії та краєзнавства >
Навчальні та методичні матеріали >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7377

Назва: Основи ландшафтознавства
Автори: Мащенко, О.М.
Ключові слова: ландшафт
ландшафтознавство
навчальний посібник
географічний простір
асиметрія
географічна оболонка
фізико-географічне районування
ландшафт
Дата публікації: 2010
Короткий огляд (реферат): Навчальний посібник.
Опис: Мащенко О. М. Основи ландшафтознавства. Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2010. – 86 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7377
Розташовується у зібраннях:Навчальні та методичні матеріали

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Ландшафтознавство .pdf1,07 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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