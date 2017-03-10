DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничий >
Кафедра екології та охорони довкілля >
Навчальні та методичні матеріали >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7370

Назва: Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія
Автори: Смоляр, Н.О.
Клепець, О.В.
Ключові слова: навчально-методичний посібник
екологія
атмосфера
гідросфера
літосфера
педосфера
екосистема
навколишнє середовище
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний посібник укладено за діючою програмою нормативного навчального курсу «Основи екології» для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія, охоплює всі її розділи, базується на сучасних концепціях екологічної науки. Значна увага надається формуванню екологічних компетентностей студентів – майбутніх біологів та вчителів біології. У посібнику наведені інформаційні матеріали та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів.
Опис: Смоляр Н.О. Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія / Наталія Олексіївна Смоляр, Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2015. – 194 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7370
Розташовується у зібраннях:Навчальні та методичні матеріали

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Посібник_ОснЕко_Біологи.pdf2,69 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок