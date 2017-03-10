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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7370
|Назва:
|Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія
|Автори:
|Смоляр, Н.О.
Клепець, О.В.
|Ключові слова:
|навчально-методичний посібник
екологія
атмосфера
гідросфера
літосфера
педосфера
екосистема
навколишнє середовище
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Навчально-методичний посібник укладено за діючою програмою нормативного навчального курсу «Основи екології» для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія, охоплює всі її розділи, базується на сучасних концепціях екологічної науки. Значна увага надається формуванню екологічних компетентностей студентів – майбутніх біологів
та вчителів біології. У посібнику наведені інформаційні матеріали та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів.
|Опис:
|Смоляр Н.О. Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія / Наталія Олексіївна Смоляр, Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2015. – 194 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7370
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
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