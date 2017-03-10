Короткий огляд (реферат):

Навчально-методичний посібник укладено за діючою програмою нормативного навчального курсу «Основи екології» для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія, охоплює всі її розділи, базується на сучасних концепціях екологічної науки. Значна увага надається формуванню екологічних компетентностей студентів – майбутніх біологів та вчителів біології. У посібнику наведені інформаційні матеріали та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів.