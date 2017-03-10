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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7369
|Назва:
|Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040101 Хімія освітньо-квалікаційного рівня бакалавр
|Автори:
|Смоляр, Н.О.
Клепець, О.В.
|Ключові слова:
|навчально-методичний посібник
екологія
атмосфера
гідросфера
літосфера
педосфера
екосистема
навколишнє середовище
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Навчально-методичний посібник укладений за діючою програмою навчального курсу «Основи екології» для студентів напряму підготовки 6.040101 Хімія, охоплює основні розділи екологічної науки, базується на її сучасних концепціях. Значна увага надається формуванню екологічних компетентностей студентів – майбутніх хіміків та учителів хімії. У посібнику наведені інформаційно-теоретичні матеріали та методичні
рекомендації для підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів.
|Опис:
|Смоляр Н. О. Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040101 Хімія освітньо-квалікаційного рівня бакалавр / Наталія Олексіївна Смоляр, Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава: Астрая, 2015. – 234 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7369
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
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