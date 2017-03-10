Короткий огляд (реферат):

Навчально-методичний посібник укладений за діючою програмою навчального курсу «Основи екології» для студентів напряму підготовки 6.040101 Хімія, охоплює основні розділи екологічної науки, базується на її сучасних концепціях. Значна увага надається формуванню екологічних компетентностей студентів – майбутніх хіміків та учителів хімії. У посібнику наведені інформаційно-теоретичні матеріали та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів.