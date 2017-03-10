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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7368
|Назва:
|Зміст комплексної функціонально-діагностичної методики навчально-тренувального процесу з міні-футболу та особливості її реалізації в п роцесі базової підготовки юних спортсменок
|Автори:
|Шаповал, Є.Ю.
|Ключові слова:
|юні спортсмени
навчально-тренувальний процес
міні-футбол
комплекс функціонально-діагностичної методики
критерії ефективності техніко-тактичних дій
дівчата-спортсменки
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|У статті виокремлено погляди вчених щодо ігрової активності, яка визначається загальним числом техніко-тактичних дій, виконаних футболістом у процесі гри чи тренування.
Проведений у результаті дослідження покомпонентний аналіз дозволив визначити зміст кожного критерію сформованості рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу, його значення в цілісній структурі навчально-тренувального процесу. На основі розробленого комплексу критеріїв виокремлено чотири рівні сформованості рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу: початковий, середній, достатній і високий. Рівень сформованості рухових навичок розглядаємо як характеристику та взаємодію означених критеріїв.
|Опис:
|Збірник наукових праць"Педагогічна освіта: теорія і практика" Випуск 19 (2-2015)
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7368
|Розташовується у зібраннях:
|Статті
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