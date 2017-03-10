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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Факультет Фізичного виховання >
Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін >
Статті >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7368

Назва: Зміст комплексної функціонально-діагностичної методики навчально-тренувального процесу з міні-футболу та особливості її реалізації в п роцесі базової підготовки юних спортсменок
Автори: Шаповал, Є.Ю.
Ключові слова: юні спортсмени
навчально-тренувальний процес
міні-футбол
комплекс функціонально-діагностичної методики
критерії ефективності техніко-тактичних дій
дівчата-спортсменки
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): У статті виокремлено погляди вчених щодо ігрової активності, яка визначається загальним числом техніко-тактичних дій, виконаних футболістом у процесі гри чи тренування. Проведений у результаті дослідження покомпонентний аналіз дозволив визначити зміст кожного критерію сформованості рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу, його значення в цілісній структурі навчально-тренувального процесу. На основі розробленого комплексу критеріїв виокремлено чотири рівні сформованості рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу: початковий, середній, достатній і високий. Рівень сформованості рухових навичок розглядаємо як характеристику та взаємодію означених критеріїв.
Опис: Збірник наукових праць"Педагогічна освіта: теорія і практика" Випуск 19 (2-2015)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7368
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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