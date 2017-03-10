Короткий огляд (реферат):

Одним із шляхів вирішення проблеми інтенсифікації фізичної культури сучасних підлітків є впровадження в навчально-тренувальний процес засобів міні-футболу з метою формування рухових умінь і навичок, що здатні забезпечити існування підлітків у мінливих ситуаціях навколишнього середовища. Останніми роками, у зв'язку з розширенням сфери жіночих видів спорту, як окремий вид спорту, виділився жіночий міні-футбол.