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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Фізичного виховання >
Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін >
Статті >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7367

Назва: Оцінка динаміки сформованості рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу
Автори: Шаповал, Є.Ю.
Ключові слова: міні-футбол
сформованість
рухові навички
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Одним із шляхів вирішення проблеми інтенсифікації фізичної культури сучасних підлітків є впровадження в навчально-тренувальний процес засобів міні-футболу з метою формування рухових умінь і навичок, що здатні забезпечити існування підлітків у мінливих ситуаціях навколишнього середовища. Останніми роками, у зв'язку з розширенням сфери жіночих видів спорту, як окремий вид спорту, виділився жіночий міні-футбол.
Опис: «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання», V Міжнародна електронна науково -практична конференція (2014; Одеса)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7367
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Schapoval2.pdf193,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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