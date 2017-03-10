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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7367
|Назва:
|Оцінка динаміки сформованості рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу
|Автори:
|Шаповал, Є.Ю.
|Ключові слова:
|міні-футбол
сформованість
рухові навички
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Одним із шляхів вирішення проблеми інтенсифікації фізичної культури сучасних підлітків є впровадження в навчально-тренувальний процес засобів міні-футболу з метою формування рухових умінь і навичок, що здатні забезпечити існування підлітків у мінливих ситуаціях навколишнього середовища. Останніми роками, у зв'язку з розширенням сфери жіночих видів спорту, як окремий вид спорту,
виділився жіночий міні-футбол.
|Опис:
|«Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання», V Міжнародна електронна науково -практична конференція (2014; Одеса)
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7367
|Розташовується у зібраннях:
|Статті
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