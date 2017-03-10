Короткий огляд (реферат):

На основі аналізу літературних джерел вивчено особливості формування рухових навичок дівчат засобами міні-футболу у ДЮСШ як педагогічну проблему. Обґрунтовано педагогічну доцільність формування рухових навичок дівчат засобами міні-футболу. Досліджено вікові і гендерні функціональні можливості дівчат та обґрунтовано структуру формування їх рухових навичок у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.