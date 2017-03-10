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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Факультети >
Факультет Фізичного виховання >
Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін >
Статті >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7366

Назва: Теоретичні основи формування рухових навичок дівчат-підлітків у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Автори: Шаповал, Є.Ю.
Ключові слова: міні-футбол
рухові навички
диференційований підхід
поліфакторна диференціація
функціонально-діагностична методика
дівчата-спортсменки
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): На основі аналізу літературних джерел вивчено особливості формування рухових навичок дівчат засобами міні-футболу у ДЮСШ як педагогічну проблему. Обґрунтовано педагогічну доцільність формування рухових навичок дівчат засобами міні-футболу. Досліджено вікові і гендерні функціональні можливості дівчат та обґрунтовано структуру формування їх рухових навичок у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Опис: Шаповал Є. Ю. Теоретичні основи формування рухових навичок дівчат-підлітків у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл /Є. Ю. Шаповал // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2015. Вип. 129 (том IV). – С. 190–193. – (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7366
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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