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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7366
|Назва:
|Теоретичні основи формування рухових навичок дівчат-підлітків у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл
|Автори:
|Шаповал, Є.Ю.
|Ключові слова:
|міні-футбол
рухові навички
диференційований підхід
поліфакторна диференціація
функціонально-діагностична методика
дівчата-спортсменки
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|На основі аналізу літературних джерел вивчено особливості формування рухових навичок дівчат засобами міні-футболу у ДЮСШ як педагогічну проблему. Обґрунтовано педагогічну доцільність формування рухових навичок дівчат засобами міні-футболу. Досліджено вікові і гендерні функціональні можливості дівчат та обґрунтовано структуру формування їх рухових навичок у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
|Опис:
|Шаповал Є. Ю. Теоретичні основи формування рухових навичок дівчат-підлітків у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл /Є. Ю. Шаповал // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2015. Вип. 129 (том IV). – С. 190–193. – (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7366
|Розташовується у зібраннях:
|Статті
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