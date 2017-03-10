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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7365
|Назва:
|Шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни теорія і методика викладання спортивних ігор (міні-футбол) на факультеті фізичного виховання педагогічного університету
|Автори:
|Шаповал, Є.Ю.
Дударчук, Ю.
|Ключові слова:
|міні-футбол
студенти
навчальний процес
ефективність викладання
змагання
формування мотивації
|Дата публікації:
|2016
|Короткий огляд (реферат):
|У статті розглянуто та проаналізовано результати опитування та анкетування студентів 2го, 3го курсу факультету фізичного виховання педагогічного вузу щодо визначення причин низького рівня знань з міні-футболу та запропоновані шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор (міні-футбол)».
|Опис:
|Шаповал Є. Ю. Шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни теорія і методика викладання спортивних ігор (міні-футбол) на факультеті фізичного виховання педагогічного університету / Є. Ю. Шаповал, Ю. Дударчук // Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку фізичної культури в умовах сучасної загальноосвітньої школи : матеріали регіонального науково–методичного семінару. – Полтава, 2016. – С. 52-56.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7365
|Розташовується у зібраннях:
|Статті
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