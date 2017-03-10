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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Факультети >
Факультет Фізичного виховання >
Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін >
Статті >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7365

Назва: Шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни теорія і методика викладання спортивних ігор (міні-футбол) на факультеті фізичного виховання педагогічного університету
Автори: Шаповал, Є.Ю.
Дударчук, Ю.
Ключові слова: міні-футбол
студенти
навчальний процес
ефективність викладання
змагання
формування мотивації
Дата публікації: 2016
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто та проаналізовано результати опитування та анкетування студентів 2го, 3го курсу факультету фізичного виховання педагогічного вузу щодо визначення причин низького рівня знань з міні-футболу та запропоновані шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор (міні-футбол)».
Опис: Шаповал Є. Ю. Шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни теорія і методика викладання спортивних ігор (міні-футбол) на факультеті фізичного виховання педагогічного університету / Є. Ю. Шаповал, Ю. Дударчук // Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку фізичної культури в умовах сучасної загальноосвітньої школи : матеріали регіонального науково–методичного семінару. – Полтава, 2016. – С. 52-56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7365
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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