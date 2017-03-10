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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7364
|Назва:
|Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах
|Автори:
|Шаповал, Є.Ю.
|Ключові слова:
|автореферат
здоров’я
молодь
рухові навички
міні-футбол
дитячо-юнацька спортивна школа
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Актуальність і доцільність дослідження обумовлено важливими чинниками, серед яких постійне погіршення стану здоров’я молоді. Унаслідок соціально-політичних, демографічних змін і глобальної екологічної кризи в Україні зростає кількість дітей, які страждають психічними й фізичними хворобами. На молодший шкільний вік припадає всього 10-12 % здорових дітей, на середній – 8-10 %, на старший – 5-8 %. Майже половина дітей шкільного віку в Україні наприкінці навчального дня відчувають перевтому. З кожним роком ці показники погіршуються на 3-5 відсотків. При цьому невпинно зростають нервово-психічні, соматичні захворювання та вроджені аномалії. Тож надзвичайно важливим стає залучення дітей та молоді до занять спортом, що є безумовним чинником зміцнення їхнього здоров’я.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7364
|Розташовується у зібраннях:
|Автореферати
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