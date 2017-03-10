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Назва: Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах Автори: Шаповал, Є.Ю. Ключові слова: автореферат

здоров’я

молодь

рухові навички

міні-футбол

дитячо-юнацька спортивна школа Дата публікації: 2015 Короткий огляд (реферат): Актуальність і доцільність дослідження обумовлено важливими чинниками, серед яких постійне погіршення стану здоров’я молоді. Унаслідок соціально-політичних, демографічних змін і глобальної екологічної кризи в Україні зростає кількість дітей, які страждають психічними й фізичними хворобами. На молодший шкільний вік припадає всього 10-12 % здорових дітей, на середній – 8-10 %, на старший – 5-8 %. Майже половина дітей шкільного віку в Україні наприкінці навчального дня відчувають перевтому. З кожним роком ці показники погіршуються на 3-5 відсотків. При цьому невпинно зростають нервово-психічні, соматичні захворювання та вроджені аномалії. Тож надзвичайно важливим стає залучення дітей та молоді до занять спортом, що є безумовним чинником зміцнення їхнього здоров’я. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7364 Розташовується у зібраннях: Автореферати



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