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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Автореферати та дисертації >
Автореферати >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7364

Назва: Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах
Автори: Шаповал, Є.Ю.
Ключові слова: автореферат
здоров’я
молодь
рухові навички
міні-футбол
дитячо-юнацька спортивна школа
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Актуальність і доцільність дослідження обумовлено важливими чинниками, серед яких постійне погіршення стану здоров’я молоді. Унаслідок соціально-політичних, демографічних змін і глобальної екологічної кризи в Україні зростає кількість дітей, які страждають психічними й фізичними хворобами. На молодший шкільний вік припадає всього 10-12 % здорових дітей, на середній – 8-10 %, на старший – 5-8 %. Майже половина дітей шкільного віку в Україні наприкінці навчального дня відчувають перевтому. З кожним роком ці показники погіршуються на 3-5 відсотків. При цьому невпинно зростають нервово-психічні, соматичні захворювання та вроджені аномалії. Тож надзвичайно важливим стає залучення дітей та молоді до занять спортом, що є безумовним чинником зміцнення їхнього здоров’я.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7364
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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