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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7355
|Назва:
|Вічні традиції вишивкарства
|Автори:
|Якуніна, А.В.
|Ключові слова:
|українська вишивка
народне мистецтво
історія вишивки
типи орнаменту вишивок
техніки вишивки
український рушник
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Вишивка – один з найбільш поширених і популярних видів народного декоративно-прикладного мистецтва в Україні. Основною функцією вишивки є оздоблення одежі та тканин для обладнання й прикрашення житла і церков. Вишивані вироби, зокрема рушники, – неодмінний атрибут цілого ряду обрядів та ритуалів українців. Впродовж віків кожен реґіон України виробив своєрідні прийоми
художнього оздоблення тканин вишивкою. Кожна історична епохи вносила зміни у їх життя.
Впродовж віків кристалізувалась чітка художня система, в якій гармонійну єдність творять матеріал, техніка, орнамент, композиційно-колористичне рішення.
|Опис:
|Якуніна А. В. Вічні традиції вишивкарства / А. В. Якуніна // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 131-135.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7355
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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