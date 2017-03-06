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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7353
|Назва:
|Азійська вишивка та її вплив на українську культуру
|Автори:
|Плєвако, О.Ф.
|Ключові слова:
|мистецтво вишивки
історія азійської вишивки
китайська вишивка
українська вишивка
національний рушник
вишивка як засіб виховання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Однією з найдавніших технік оздоблення тканини і шкіри є вишивка – мистецтво виконання рисунку за допомогою голки й нитки. Вишивка має такі ж давні традиції, як ткацтво, і очевидно, початкове вона застосовувалася головним чином для естетичного оформлення одягу, щоб згодом стати прикрасою святинь і осель, декорувати культові предмети. Судячи з відомих фактів, колискою вишивки була Азія. Про її застосування згадується ще в Старому Завіті. Історією визначена особлива роль вишивки в духовному житті людини, створення естетичного середовища у праці, відпочинку, святкуванні.
|Опис:
|Плєвако О. Ф. Азійська вишивка та її вплив на українську культуру / О. Ф. Плєвако // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 119-126.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7353
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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